За сутки в России заболели коронавирусом 23 тысячи человек

За минувшие сутки в России выявили еще 23 120 заболевших коронавирусом, - следует из данных оперативного штаба, обнародованных сегодня.

За минувшие сутки в стране умерли 794 человека, наибольшее число скончавшихся в Москве - 68, и впервые с июня в столице число умерших ниже 70. В Санкт-Петербурге скончались 45 человек, в Краснодарском крае - 33. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 162 509, - передает "Интерфакс".

Поправились и выписаны после болезни 5,7 млн человек, в том числе 20 370 человек - за минувшие сутки.

Новые инфицированные фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве зарегистрировано 3 227 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 911 новых заболевших, в Московской области - 1 287.

За время пандемии коронавирусом в России переболели 6 млн 379 904 человека.