Володин от имени Путина поздравил Раиси в Тегеране

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, по поручению президента России Владимира Путина, прилетел в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента ИРИ Эбрахима Раиси. Такое сообщение опубликовано на сайте Госдумы.

В ходе встречи с Раиси Володин передал ему "поздравление, теплые слова приветствия и наилучшие пожелания" от главы российского государства.

Участники беседы также обсудили развитие отношений Москвы и Тегерана, а также межпарламентского взаимодействия обеих стран.

Володин уточнил, что РФ придает большое значение развитию отношений с ИРИ, отметил эффективное развитие межпарламентских отношений в различных форматах. "Правильно сделать все для того, чтобы эта динамика сохранялась", - заявил спикер Госдумы.

Эбрахим Раиси передал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину.