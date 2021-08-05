Генсек Федерации бокса РФ оценил победу Батыргазиева на ОИ-2020

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, говоря о победе российского боксера Альберта Батыргазиева, назвал ее невероятной.

Ранее сообщалось, что спортсмен завоевал "золото" ОИ-2020 в Токио. В финале турнира в весовой категории до 57 кг он одержал победу над представителем США Дьюком Рэганом раздельным решением судей (3:2).

"Это невероятная история, по ней нужно фильм снимать", - сказал Щекутьев.

"Он вытащил сумасшедший бой в четвертьфинале благодаря характеру. Альберт всего пять лет занимается боксом и уже пришел к золоту. Это уже история", - цитирует собеседника ТАСС.