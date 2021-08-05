Лесные пожары в Турции по состоянию на утро 5 августа

С 28 июля на юго-востоке Турции бушуют лесные пожары. На сегодняшний день большая часть очагов локализована. Пожары продолжаются в провинциях Анталия (Манавгат, Аксеки, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарисе, Кёйджегиз, Милас, Каваклыдере, Бодрум) а также в Ушаке.

Пожар в Айдыне-Караджасу продолжается

В районе Караджасу (провинция Айдын) пожар, вспыхнувший в лесной зоне, перекинулся в район Карынджа Даг. Ветер разгоняет огонь и мешает контролировать распространение пожара. Сейчас он угрожает плато горы. В Боздоганском районе Айдына тоже вспыхнул лесной пожар. Службы МЧС уже приступили к тушению.

Пожары в провинции Анталья

Пожар, уничтоживший лесные массивы в районе Кызылдаг в Манавгате, двинулся в сторону Чардака и начал угрожать всемирно известному центру рафтинга Бешконак. Операторы рафтинга в каньоне Кёпрюлю в Бешконаке закрыли свои конторы, прекратили свою деятельность и вернулись в регион со всеми своими сотрудниками, чтобы помочь в тушении пожара.

В районе Гюндогмуш в Анталии лесные пожары перемещаются из центра города на трассу под действием ветра. По мере того как огонь продолжался, полицейские блокировали въезд в районный центр Гюндогмуш со стороны шоссе Гюндогмуш-Манавгат для движения транспорта. В Сенирском районе в результате пожара повреждены 30 домов. Огонь активизировался накануне ночью.

Пожары в провинции Мугла

Четыре населенных пункта были вчера эвакуированы из-за лесного пожара в районах Мугла. Работы по тушению пожара в районе Чёкек Сейдикемерского района продолжаются при поддержке горожан с воздуха и с земли. В качестве меры предосторожности эвакуированы районы Чайхисар, Зейтиналаны и Ташдиби, которым угрожал пожар в лесной зоне в районе Агла района Мугла Кёйджегиз. После объявления об эвакуации часть горожан покинула этот район на собственных автомобилях.

Пожар начался в лесном массиве, где растут красные сосны, в местности Бозбайыр Газеллерского района Мугла Ментеше. Пламя быстро распространилось под воздействием ветра. На место прибыли 2 пожарных вертолета и бригада пожарных.

Вспыхнувший два дня назад в районе Арифлер района Сейдикемер в Мугла и распространившийся на сельские районы Кабаагач и Дип лесной пожар взят под контроль благодаря тушению с воздуха и земли. Пламя распространялось из района Чёкек.

Пожар, вспыхнувший шесть дней назад в лесной зоне Армутала Махаллеси Шириньер, распространился под действием ветра и стал активным в районах Ичмелер, Турунч, Османие, Байыр, Чифтлик, Тургут, Хисароню и Орхание. Экипажи продолжали работать с земли всю ночь, чтобы держать огонь под контролем.

Пожар в Мугла-Бодрум-Милас Орман

Пожар в Миласе находится в точке кульминации. Он быстро движется в район Тюркемлери Махеллеси. Пламя распространяется на соседние районы. Начавшийся в Бейджилер Махаллези (в Миласе) пожар угрожает поселениям в районах Феслеген, Гёкбель, Чёкертме и Бозалан. Предпринимаются активные усилия, чтобы огонь не достиг летних коттеджей в Герен Мевкиси и в Чёкертме Махаллези, Такой риск существует из-за сильного ветра. Пламя, приближающееся к заливу Киссебюкю, пытаются обуздать с помощью воздушных и наземных операций.

Кроме того, предпринимаются большие усилия для тушения лесного пожара в районах Юкары и Ашаги Мази, а также в районах Армучук и Киссебюкю в Бодруме.