Узбекские пожарные тушили жилую высотку в Ангрене

Сегодня утром в жилой многоэтажке в узбекском Ангрене вспыхнул пожар.

"Примерно в 9:00 утра в дежурную часть УЧС Ташкентской области поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на шестом этаже девятиэтажного дома, который расположен в жилом массиве 5/1 города Ангрен", – отметили в МЧС, передает Podrobno.uz.

Пожарно-спасательные расчеты МЧС прибыли на место пожара в течение пяти минут. Параллельно с тушением пламени они занимались эвакуацией жильцов дома, проживающих этажами выше. В течение нескольких минут в безопасное место были эвакуированы 25 человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 09:38. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются экспертами.