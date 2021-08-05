Заключенные смогут учиться в цифровом университете в Грузии

Специальный цифровой университет для заключенных появится в Грузии, об этом рассказал глава Минюста Рати Брегадзе.

"Цифровой университет увеличит возможность и интерес к получению образования среди заключенных и поможет им в реабилитации и ресоциализации", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Проект стартует с сентября. Университет, в сотрудничестве с вузами страны, даст возможность заключенным студентам посещать индивидуальные занятия и онлайн-лекции, учащиеся также смогут контактировать с лекторами.

Напомним, по данным на 1 июля, из 9,3 тыс заключенных в Грузии 24 получают образование, чтобы получить диплом бакалавра, двое готовятся стать магистрами. В Единых национальных экзаменах в нынешнем году участвовал 21 заключенный.