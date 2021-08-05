Несколько тысяч коррупционных нарушений было выявлено в Карачаево-Черкесии

Пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии сообщила о том, что с начала года в республике было зарегистрировано около трех тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, возбуждено 15 уголовных дел.

"В минувшем полугодии прокурорами выявлено свыше 2,9 тысячи нарушений законодательства в данной сфере", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что в результате проверок внесено около 400 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 328 лиц, к административной — 52 человека, возбуждено 15 уголовных дел коррупционной направленности.

"За первое полугодие было выявлено свыше 460 нарушений закона в бюджетной сфере, включая хищения бюджетных средств. По преступлениям в данной сфере возбуждено 13 уголовных дел", - также сообщает республиканская прокуратура.