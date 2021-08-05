Семин назвал шикарным домашний стадион "Ростова"

Новый главный тренер ФК "Ростов" Юрий Семин дал оценку домашнему стадиону клуба "Ростов Арена": во время встречи с донским губернатором Василием Голубевым он назвал площадку шикарной.

"Команда, столько болельщиков, такой стадион шикарный, Ростов всю жизнь футбольным городом был, я это понимаю. Что ж, будем стараться", - сказал Семин, поблагодарив клуб за приглашение поработать и пообещал, что применит на Дону все свои силы и знания, передает "АиФ-Ростов".

"Мы сделаем заметные шаги по созданию новой базы клуба, движемся к этому", - пообещал тренеру губернатор региона.

Напомним, Юрий Семин сменил на посту главного тренера клуба Валерия Карпина.