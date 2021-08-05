На Ставрополье продолжаются поиски троих подростков

Мероприятия по поиску трех подростков, пропавших в среду на канале в Невинномысске, продолжаются, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, отметив, что к поискам привлечены 30 спасателей.

"На месте работают три десятка спасателей. Весь вчерашний вечер, всю ночь они продолжали поиск, обследование русла. Эта работа продолжается", - говорится в сообщении Владимирова, опубликованном в Instagram.

Глава региона сообщил, что поиски пока результатов не дали. "Канал не природный водоем, там очень быстрый поток воды, непростой контур дна. Все это очень осложняет выполнение операции", - отметил глава края.

Также он отметил, что с родителями пропавших детей работают психологи.