На Кубань с дождями идет долгожданная прохлада

Кубань ждет усиление жары, но уже в ближайшие дни ей на смену придут дожди и долгожданная прохлада, - прогнозируют синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня днем и вечером местами в крае возможен кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 12-14 м/c. Температура воздуха днем составит 36 тепла, а ночью жара спадет до 20-22 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, а на участке Джубга-Магри местами кратковременный дождь и гроза.

7 августа жара достигнет пика - днем обещают до 40 тепла, но уже с 8 августа начнется похолодание и по территории края пройдут дожди, а температура снизится до 28 градусов.

С 8 по 10 августа на Кубани ожидаются грозы и сильный дождь, а местами возможен шквалистый ветер. Также синоптики не исключают вероятность града, - говорится в сообщении.