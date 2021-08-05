Минэнерго Крыма возглавил экс-глава "Крымэнерго" Игорь Коринь

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром топлива и энергетики республики Игоря Кориня, ранее возглавлявшего ГУП "Крымэнерго" - крупнейшую энергетическую компанию региона.

"Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность - министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы", - говорится в указе, опубликованном сегодня на сайте правительства республики, передает "Интерфакс".

Напомним, Коринь заменил на министерском посту Евгения Рукавишникова, уволившегося по собственному желанию после полутора лет работы.