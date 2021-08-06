После успешной борьбы с Covid-19 Китай пытается совладать с ”дельтой”

Руководство КНР снова ввело карантин, активно тестирует и отслеживает граждан для борьбы с новой вспышкой. Эксперты считают, что стране пора переосмыслить свой подход к вирусу. New York Times пишет, что Китай с населением 1,4 млрд человек так быстро справился с коронавирусом, что стал одной из первых в мире стран, открывшихся весной прошлого года. Люди сняли маски и собирались на вечеринки.

В последние месяцы правительство борется со спорадическими вспышками в различных провинциях и быстро пресекает их, мобилизуя тысячи людей на тестирование, отслеживая распространение инфекций, а также изолируя сообщества. Но такая модель кажется все более ненадежной.

Китай столкнулся с самой серьезной проблемой с момента первой вспышки вируса в китайском городе Ухань в прошлом году – это высокозаразный штамм ”дельта”, который быстро распространяется по стране. Китайские чиновники признали, что обуздать вспышку будет намного сложнее, чем другие, из-за быстрого и бессимптомного распространения штамма.

Хотя число случаев заболевания все еще относительно невелико по сравнению с США и другими странами, новые вспышки, зафиксированные в таких городах, как Нанкин, Ухань, Янчжоу и Чжанцзяцзе, демонстрируют ограниченность подхода Китая к борьбе с коронавирусом. Они также могут подорвать уверенность, что жесткие меры привели к успеху.

Хотя правительство уже пресекло вспышку ”дельты” в июне в провинции Гуандун, на этот раз властям приходится справляться с гораздо большим распространением вируса. Новая вспышка ”дельты” была зафиксирована 21 июля. ”Как только вирус распространится по всем провинциям, его будет очень трудно остановить, - сказал Чэнь Си, доцент кафедры общественного здравоохранения Йельского университета. - И ситуация будет шокирующей для остального мира: ”дельта” сломила такое могущественное правительство. Урок для нас очень важный: мы не должны ослаблять бдительность”.

На прошлой неделе вице-премьер Китая Сунь Чуньлан обвинила чиновников в ”идеологической слабости” и призвала активизировать усилия по предотвращению распространения. ”Мы не можем расслабляться ни на минуту”, - сказала Сунь.

Китайские эксперты в области общественного здравоохранения считают, что стране пора пересмотреть свою стратегию по борьбе с Covid-19. В недавней статье Чжан Вэньхун, консультант китайского правительства по вопросам пандемии, высказал необходимость следовать модели, аналогичной израильской и британской: в этих странах высокий уровень вакцинации и люди согласны жить в новых условиях.

На данный момент Китай придерживается той же строгой доктрины. Правительство просит граждан не путешествовать без необходимости. В городах Чжанцзяцзе и Чжучжоу 5,4 млн человек запретили покидать свои дома. Примерно 13 млн жителей города Чжэнчжоу, где в июле случилось наводнение, должны пройти обязательное тестирование, которое началось в минувшие выходные. Нанкине, где совсем недавно были зарегистрированы первые случаи заражения ”дельтой”, миллионы жителей приняли участие в четырех раундах тестирования.

”Это истязает наш народ”, - сказала Цзян Руолин, жительница Нанкина, которая за последние три недели сделала четыре теста. Цзян, работающая в сфере недвижимости, понимает необходимость тестирования, но все же критически относится к чиновникам за то, что они не смогли проконтролировать последнюю вспышку. ”Лидеры на самом деле зря тратят ресурсы и время”, - сказала она.

Янчжун Хуан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в области глобального здравоохранения, сказал, что китайская стратегия ”сдерживания” не будет работать в долгосрочной перспективе, особенно по мере того, как продолжают появляться новые варианты. ”Поддержание такого подхода будет чрезвычайно дорогостоящим”, - сказал он.

Но все же Китай не хочет рисковать. Власти Уханя во вторник начали тестирование всех 12 млн жителей после того, как были обнаружены только три случая заражения ”дельтой”. В городах Саньмынься и Чжухай также началось массовое тестирование. В Пекине, где зарегистрировано пять случаев заражения, приостановлено железнодорожное сообщение в 23 городах.

Дженнифер Хуан Боуи, старший эксперт по китайской политике и эпидемиолог из корпорации RAND, сказала, что даже при строгом контроле у чиновников не получится свести число заболевших к минимуму. ”Думаю, что им придется повышать иммунитет граждан” - сказала д-р Хуан.

Отчасти проблема Китая вызвана тем, что вакцины китайского производства, используемые для иммунизации, не так эффективны против варианта ”дельта”, как другие. Правительство заявляет, что уже было введено 1,69 млрд доз. Чиновники здравоохранения рассматривают возможность сделать повторные прививки людям с ослабленной иммунной системой, а также пожилым гражданам страны.

Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог, сказал, что китайские вакцины на 100% защищают от тяжелых осложнений, вызываемых ”дельтой”, и на 63,2% эффективны против бессимптомных случаев. Он был уверен, что с последней вспышкой можно будет справиться примерно через 10–14 дней, в течение которых официальные лица должны были провести масштабное отслеживание контактов в Нанкине и нескольких других городах провинции Цзянсу.

Текущие случаи заболевания некоторые связывают с рейсом из Москвы, который приземлился в Нанкине 10 июля. Семь пассажиров рейса были заражены "дельтой". 20 июля девять уборщиков аэропорта получили положительный результат теста. От них вирус быстро распространился среди посетителей крупного транспортного узла.

Тесты матери и дочери, а также 12-летней девочки, вылетевшей в Чжанцзяцзе после двухчасового транзита в аэропорту Нанкина, оказались положительными. Трое других туристов, побывавших в Чжанцзяцзе, оказались связанными со вспышкой в центральном городе Чандэ, где они побывали в речном круизе. Еще 27 зараженных, по крайней мере, в шести местах, были в упомянутом круизе.

В Янчжоу случаи заражения выявлены среди посетителей игровых комнат - плохо вентилируемых помещений, где пожилые люди собираются, чтобы поиграть в маджонг, шахматы и карты. Местные власти предлагают вознаграждение в несколько тысяч юаней разоблачителям, которые находят побывавших в этих комнатах, и сообщают о них.

”Ситуация еще не критическая, - сказал У Чжэнлун, губернатор провинции Цзянсу, на пресс-конференции в воскресенье. - Но у нас проблемы с профилактикой и контролем”.

Хан Сяои, 23-летняя жительница Нанкина, рассказала, что очень рассердилась на то, как правительство первоначально отреагировало на вспышку ”дельты” в городе. По ее словам, чиновники разрешили людям продолжать работать, а также передвигаться в переполненных метро и автобусах. Хан, которая занимается продажами, была вынуждена взять отпуск, чтобы отстоять очереди и пройти четыре тестирования. ”Когда все это началось, я сильно расстроилась, ведь мне казалось, что пандемия где-то далеко, - сказала она. - А потом внезапно выяснилось, что я в самом центре”.