Brent опустилась ниже $70

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE упала до $69,9 за баррель, что на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, говорят данные торговой площадки.

Ранее на аналогичных ценовых позициях Brent находилась 21 июля 2021 года.

Курс доллара рос до 73,25 рублей (+0,11%), евро – до 86,7 руб. (+0,15%).

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, нефть постепенно дешевеет из-за роста предложения со стороны стран-участниц сделки с ОПЕК. "Продленная сделка ОПЕК+, с одной стороны, показала сохранение намерений стран в долгосрочной перспективе сдерживать рынок и поддерживать на нем определенный баланс, не выпускать на продажу все свои объемы – однако обновленные договоренности позволяют им немного расширить предложение, то есть все-таки выпустить дополнительные объемы нефти на рынок", - сказал он.

"Дальше уровень цен будет зависеть от ситуации с запасами и динамикой спроса. Тут есть еще целый ряд чувствительных моментов. Во-первых, это вопрос пандемии. Как мы видим, несмотря на активную вакцинацию, даже в тех странах, где достаточно много людей уже вакцинированы, продолжаются волны заболеваемости коронавирусом, серьезно влияющие на транспортный сектор, прежде всего, на авиацию. И это фактор сдерживания спроса на топливо и, как следствие, на нефть", - обратил внимание директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ.

"Во-вторых, и это не менее важно, хотя и менее заметно, нефтяной рынок все-таки является частью мировой финансовой системы, так что иногда инвесторам просто выгодно вложиться в нефть. Часто раскрутка ценовой спирали является следствием определенных игр финансовых игроков. Поэтому иногда на нефтяном рынке возникают собственные волны, свидетельствующие о времени вложения или вывода средств инвесторов. Поэтому тоже в обозримой перспективе высокая волатильность цен на нефть сохранится. При этом надо отметить, что уровень около $70 за баррель Brent все еще остается достаточно хорошим, то есть речь идет не столько о снижении, сколько о фиксации позиций с учетом текущей конъюнктуры", - заключил Вячеслав Кулагин.