Россиянин Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в боксе

Российский боксер Альберт Батыргазиев принес сборной золотую медаль Олимпиады в Токио.

Выступая в весовой категории до 57 кг, в финальном поединке он одержал победу над представителем США Дюком Рэганом со счетом 5:0.

"Золото" Батыргазиева стало 15-м для российской сборной. В результате РФ поднялась на пятое место в медальном зачете, опередив Великобританию.

Ранее сегодня российский боксер Глеб Бакши завоевал "бронзу" ОИ-2020.