Главная » Новости

Эпидемиолог рассказала о самых частых последствиях COVID-19

Эпидемиолог рассказала о самых частых последствиях COVID-19

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева отнесла к наиболее частым проявлениям постковидного синдрома усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.

"Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция", - цитирует РИА Новости.

Далее она сообщила о том, что пациенты после коронавируса, как правило, жалуются на несколько симптомов, к которым относятся затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль, учащенное сердцебиение. А также нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса.

2485 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!