Эпидемиолог рассказала о самых частых последствиях COVID-19

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева отнесла к наиболее частым проявлениям постковидного синдрома усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.

"Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция", - цитирует РИА Новости.

Далее она сообщила о том, что пациенты после коронавируса, как правило, жалуются на несколько симптомов, к которым относятся затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль, учащенное сердцебиение. А также нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса.