Железнодорожный вагон полностью сгорел в Каракалпакстане

Огонь полностью уничтожил плацкартный вагон в Каракалпакстане, об этом сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").

ЧП случилось на станции "Караозек". Загоревшийся вагон был списан после многолетней службы и использовался как складское помещение рабочими, занимающимися починкой железнодорожного полотна, передает Sputnik Узбекистан.

Пожар был локализован совместными усилиями пожарной команды предприятия "Нефть махсулотлари захира" при станции и пожарной бригады Амударьинского района.

Пострадавших нет, устанавливаются причины ЧП.