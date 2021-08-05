Самолет "России" не долетел в Шереметьево из Челябинска

Самолет авиакомпании "Россия", ранним утром вылетевший из Челябинска в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, - сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Сегодня, 5 августа, из международного аэропорта Челябинска имени Курчатова в 05.25 (03.35 мск) по расписанию вылетел рейс №6267 авиакомпании "Россия" в "Шереметьево" (Москва). По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме. Все 84 пассажира чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительная причина произошедшего - срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.

Пассажиры рейса будут доставлены в Шереметьево резервным бортом, его вылет запланирован на 11.20 (08.20 мск), - добавляется в сообщении.