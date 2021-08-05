Каратист из Казахстана гарантировал себе "бронзу" на Олимпиаде
Сборная Казахстана по каратэ благодаря Дархану Асадилову обеспечила себе как минимум бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
Он пробился в полуфинал соревнований в весовой категории до 67 кг.
В третьем бою предварительного раунда Асадилов оказался сильнее японца Саго Наото (3:0). Он набрал шесть очков в групповом турнире и досрочно гарантировал себе выход в полуфинал.
Сейчас в копилке сборной Казахстана пять бронзовых медалей Игр в Токио: Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба – тяжелая атлетика), а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, отмечает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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