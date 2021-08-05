Каратист из Казахстана гарантировал себе "бронзу" на Олимпиаде

Сборная Казахстана по каратэ благодаря Дархану Асадилову обеспечила себе как минимум бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Он пробился в полуфинал соревнований в весовой категории до 67 кг.

В третьем бою предварительного раунда Асадилов оказался сильнее японца Саго Наото (3:0). Он набрал шесть очков в групповом турнире и досрочно гарантировал себе выход в полуфинал.

Сейчас в копилке сборной Казахстана пять бронзовых медалей Игр в Токио: Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба – тяжелая атлетика), а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, отмечает Sputnik Казахстан.