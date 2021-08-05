В Казахстане растет число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Казахстане не сдает позиции: за минувшие сутки в стране выявлено 7 792 новых случая заболевания.

Лидерами по числу заболевших по-прежнему остаются мегаполисы - в Алматы выявлено 1 570 случаев коронавирусной инфекции, в Нур-Султане - 1 434. На третьем месте по числу заболевших с 931 инфицированным Карагандинская область, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста случаев заболевания за сутки зафиксировано в Шымкенте (535), в Актюбинской (403), Атырауской (397), Алматинской (320), Павлодарской (303), Восточно-Казахстанской (288), Костанайской (279), Акмолинской (259), Мангистауской (225), Кызылординской (205), Западно-Казахстанской (185), Жамбылской (160), Северо-Казахстанской (151) и Туркестанской (147) областях.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 610 744 случая COVID.

Скончались от последствий коронавирусной инфекции за сутки 125 человек, - сообщил Минздрав.

По состоянию на 5 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 107 600 человек, из них в стационарах находятся 29 623 пациента, на амбулаторном лечении – 77 977 пациентов.

Напомним, днем ранее в стране было выявлено 7 519 новых случаев заболевания.