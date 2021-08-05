Кладбище превратят в парк в Новороссийске?

Глава Новороссийска Игорь Дяченко предложил сделать из Солнечного кладбища в парк. Соответствующее сообщение он написал на своей странице в Instagram.

"Кладбища-парки есть во многих городах мира. Большинство из них закрыты для захоронений, но это не обязательное условие. Туристов привлекает атмосфера таких мест, связь с прошлым", - пояснил он.

Глава города уточнил, что первое захоронение на Солнечном кладбище было сделано в 1900 году, а с 1985 года оно закрыто для захоронений. На нем есть братские могилы и мемориалы воинов, погибших за свободу Новороссийска в годы Великой Отечественной войны, а также могилы известных людей, многое сделавших для города.

По словам Дяченко, превращение кладбища в парк подразумевает ремонт прежних и прокладку новых пешеходных дорожек, комплексное озеленение, создание мест отдыха с садовыми диванами, монтаж световых опор, камер видеонаблюдения, замена ограды и ворот, а также обеспечение wi-fi. Парк будет охраняться круглосуточно.

Примерная стоимость проекта составляет 60 млн рублей. Окончательное решение - за новороссийцами, которые могут проголосовать за или против с 4 по 18 августа на платформе "Активный гражданин".