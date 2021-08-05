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Вильфанд рассказал, когда в Москву приходит осень

Вильфанд рассказал, когда в Москву приходит осень

Синоптическая осень в Москве, как правило, начинается в третьей декаде августа, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Существуют естественные синоптические сезоны. Они связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов. Так вот, средняя дата начала осени - это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа", - приводит слова ученого ТАСС.

Тем не менее, уточнил Вильфанд, конкретная дата прихода синоптической осени может сдвигаться - на 10 дней либо, иногда, на две недели.

Продолжается синоптическая осень обычно до 15 октября, а затем наступает предзимье, добавил он.

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Вестник Кавказа

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