В МИД РФ рассказали о дальнейшем сотрудничестве с Турцией по С-400

Москва ценит позицию Анкары по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, заявил в интервью директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, российская сторона видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой. "Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал", - цитирует собеседника РИА Новости.

Говоря о сроках закупки Турцией второго полка С-400 Пилипсон уточнил, что в настоящее время "профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества": "дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему", заключил дипломат