В столичный регион идут ливни и грозы

Сегодня вечером в столичный регион придут ливни и грозы, а температура воздуха составит до 25 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня, после 15 часов, по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 мм осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, при грозе порывистый", - рассказал синоптик, добавив: воздух успеет прогреться до плюс 23-25 в Москве, и по области до плюс 21-26, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт ст, - добавил Тишковец.