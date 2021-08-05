Чартеры снова будут летать в Турцию из Калуги

Уже 13 августа российская авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает первые прямые чартерные рейсы из Калуги в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выполняться чартерные рейсы будут раз в неделю - по пятницам. Вылет самолетов из Калуги назначен на 12:10 с прибытием в Анталью в 15:50 мск. Обратный рейс отправится из Турции в 07:10 и приземлится в Калуге 10:55, передает РИА Новости.

На чартерах будет установлена норма бесплатного провоза ручной клади в 5 кг, а багажа – в 10 кг. Минимальные цены на туры для двоих с вылетом из Калуги стартуют от 29 тыс рублей за неделю отдыха в трехзвездочном отеле и от 49 тыс - в пятизвездочном по программе "все включено". Программа продлится до 22 октября 2021 года.

Напомним, до пандемии из Калуги летали чартеры в Анталью, однако направление было не очень востребованным из-за открытых границ и широкого выбора городов внутри России. Сейчас ситуация сильно изменилась.