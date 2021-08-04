КФУ займется студенческим туризмом

Крымский федеральный университет становится центром студенческого туризма - вуз уже получил 113 заявок, об этом сообщила главный менеджер департамента социальной и воспитательной работы КФУ Полина Болбочан.

Среди желающих посетить полуостров с туристическим целями - студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Владивостока, Йошкар-Олы и других городов России, передает пресс-служба вуза.

"Мы готовы разместить в общежитиях нашего университета 35 студентов одновременно. В данный момент нас посетило только семеро студентов, но уже с 5 августа забронированы практически все места до конца программы. Мы разработали для молодых людей туристическую программу на 3 и 5 дней, но ребята могут путешествовать по Крыму и самостоятельно", - цитирует Болбочан "АиФ-Крым".

Крымский федеральный университет предоставляет студентам-туристам места в четырех своих общежитиях, расположенных в Симферополе. Стоимость проживания в них символическая: в сутки она составляет от 17 до 153 рублей на одного человека. Программа студенческого туризма продлится до 25 августа.