Молдавский тандем: женщины в игре

Стабилизация шаткого финансового положения Молдавии станет первоочередной задачей нового правительства, а в долгосрочной перспективе главной целью кабинета Натальи Гаврилицы будет борьба с коррупцией.

Emerging Europe пишет, что будущее Молдавии за женщинами: на прошлой неделе экономист Наталья Гаврилица была назначена премьер-министром. Как и президент Молдавии Майя Санду, Гаврилица окончила Гарвард и ранее занимала пост министра финансов в недолговечном правительстве Санду в 2019 году. Недавно она была генеральным директором Global Innovation Fund, лондонского некоммерческого инвестиционного фонда, ориентированного на социальные проекты.

Санду, избранная в прошлом году, уже давно дала понять, что Гаврилица - первый кандидат в ее списке на пост премьера: она дважды выдвигала ее минувшей весной. Однако в предыдущем парламенте доминировала шаткая коалиция двух партий, Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) бывшего президента Игоря Додона и Демократической партии, ранее возглавляемой олигархом Владом Плахотнюком, который сейчас борется с экстрадицией в Молдавию из США по обвинению в коррупции. Их коалиция блокировала выбор Санду.

Однако парламентские выборы, прошедшие в прошлом месяце благодаря упорству Санду изменили политический ландшафт Молдовы. Партия Санду ”Действие и солидарность”, более известная под своей румынской аббревиатурой PAS, что означает ”шаг”, получила более 50% голосов, в два раза больше, чем коммунисты и социалисты, возглавляемые двумя бывшими президентами, Владимиром Ворониным и Додоном, которые баллотировались по совместному списку. Еще одна партия, ”Шор”, возглавляемая Иланом Шором, опальным бизнесменом, приговоренным к семи годам тюремного заключения за участие в крупном банковском мошенничестве и в настоящее время проживающим в Израиле, получила достаточно голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный парламентский барьер. У PAS сейчас 63 места из 101 в парламенте, а значит не будет проблем с утверждением Гаврилицы в качестве главы исполнительной власти нового правительства страны позднее на этой неделе.

Финансы и юстиция

По словам Сорина Ионицы, эксперта по реформам и развитию государственного управления из Экспертного форума (EFOR), аналитического центра в Бухаресте, в повестке дня правительства Гаврилицы будут доминировать две темы: финансы и правосудие. Гаврилица подтвердила его точку зрения в интервью 3 августа, заявив, что одной из ее первых задач в качестве премьер-министра будет повышение минимальной пенсии в стране до 2 тыс. леев (немногим более 94 евро) с 1 октября.

”Мы должны обеспечить повышение уровня жизни граждан, чтобы люди увидели, что политики не только обещают, но и выполняют, - сказала она. - Позор, что в нашей стране есть те, кто проработав всю жизнь, получают пенсию всего в 800 леев. Мы просто обязаны увеличить их пособия”.

Чтобы увеличить пенсии, Молдавия готова принять $236 млн от Международного валютного фонда (МВФ) - деньги, которые, по словам Гаврилицы, просто необходимы и помогут сбалансировать дефицит текущего счета, составивший 6,7% в конце 2020 года, когда экономика сократилась на 7%. По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в этом году экономика Молдавии вырастет на 4% за счет увеличения экспортного спроса и оживления потребления домашних хозяйств.

Также резко увеличились денежные переводы от многочисленной молдавской диаспоры: на 39,1% за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЕБРР.

Молдавия также получит беспрецедентный пакет помощи для восстановления экономики в размере 600 млн евро от Европейского Союза в течение следующих трех лет. Деньги ЕС, которые поступят в виде кредитов, грантов и инвестиций, предназначены для содействия экономическому росту и сосредоточения внимания на таких областях, как цифровые технологии, инфраструктура и образование.

Борьба с коррупцией

Реформирование судебной системы будет гораздо более долгосрочным проектом. Всемирный банк в прошлом году назвал коррупцию в Молдавии системной: страна заняла 115-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год. В очередном отчете GRECO, антикоррупционного агентства Совета Европы, сообщается, что Молдавия добилась ”незначительного прогресса” в проведении реформ, направленных на улучшение предотвращения коррупции.

Сорин Ионица рассказал в интервью Emerging Europe, что именно по этому вопросу ожидания молдавской общественности самые высокие: ”Предвыборная кампания PAS была сосредоточена на борьбе с коррупцией, они обещали отделить государство от мафии. Но этого нельзя добиться без функционирующей судебной системы. Главный прокурор всего два года в должности, которую он будет занимать семь лет, и ни президент, ни правительство не имеют права его заменить. Реформу придется проводить неофициально. Таким образом, хотя финансовый пакет реформ будет иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, именно судебная система станет долгосрочным испытанием на прочность. Правительство должно дать людям понять, что дела идут в правильном направлении”.

Ионица не сомневается, что тандем Гаврилица-Санду самый подходящий для этой работы: ”Они – команда. Они работают вместе уже почти десять лет. Они разные, но взаимодействуют хорошо. Гаврилица сдержанный, немного застенчивый человек, что обычно меня беспокоит. Но во многом новое правительство формируется Санду, все будут ассоциировать будущий кабинет с ней”.