В Ставропольском крае разработали план социальной догазификации

В Ставропольском крае утвержден план-график социальной догазификации индивидуальных домовладений, рассчитанный до 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в план-график уже включены более 9 тыс домов.

"Безусловно, эта цифра будет расти по мере поступления новых заявок от ставропольцев. Их прием продолжается", - отметил глава края.

Напомним, 4 августа заместитель председателя правительства России Александр Новак в режиме видеоконференции провел заседание федерального штаба по газификации. В нем приняли участие представители профильных федеральных министерств, главы регионов.