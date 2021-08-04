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В Ставропольском крае разработали план социальной догазификации

В Ставропольском крае разработали план социальной догазификации

В Ставропольском крае утвержден план-график социальной догазификации индивидуальных домовладений, рассчитанный до 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в план-график уже включены более 9 тыс домов.

"Безусловно, эта цифра будет расти по мере поступления новых заявок от ставропольцев. Их прием продолжается", - отметил глава края.

Напомним, 4 августа заместитель председателя правительства России Александр Новак в режиме видеоконференции провел заседание федерального штаба по газификации. В нем приняли участие представители профильных федеральных министерств, главы регионов.

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Вестник Кавказа

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