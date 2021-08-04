В Турцию из Азербайджана направлена еще одна группа пожарных

Утром в четверг в Турцию прилетит еще один самолет из Азербайджана со штатом из десяти человек и 150 пожарных с 40 пожарными машинами, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что первая группа пожарных из Азербайджана занята в борьбе с пожаром в Мугле.

Для борьбы с огнем в Турции также прибыли четыре самолета, арендованные у частной украинской компании, в четверг прибудут еще два самолета, арендованных у Израиля.

Лесные пожары на юге Турции бушуют со среды.