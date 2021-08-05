Как купить недвижимость в Турции, отвечает юрист

Благодаря красивой природе, богатой истории и разнообразию климатических зон Турция остается популярным местом для иностранцев, желающих приобрести недвижимость за пределами своей страны, пишет турецкая "Сабах". По официальным данным, уже во второй половине 2020 года продажи жилья иностранцам увеличились на 4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Во время пандемии объем продаж на рынке жилья в Турции несколько снизился; но судя по последним данным, активность в секторе недвижимости стала набирать обороты.

В июне этого года в Турции был установлен исторический рекорд по продажам недвижимости иностранцам. За полгода количество проданного жилья выросло почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые превысив порог в 20 тысяч единиц. Турция может стать одним из лучших вариантов страны для инвестиций в недвижимость. Однако есть некоторые детали, которые необходимо учитывать, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Юрист из Стамбула Эльван Шимшек объяснила, что иностранцы, которые хотят купить недвижимость в Турции, должны знать свои законные права, чтобы не стать жертвами мошенников.

Что нужно знать

В Турции сделки купли-продажи недвижимости производятся только через Управление регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество, которое по-турецки называется Tapu Dairesi. Сделки купли-продажи, совершенные не через Кадастровое управление, недействительны. "Мы рекомендуем иностранцам, которые намерены купить недвижимость, устанавливать так называемую ипотеку, зарегистрированную в Кадастровом управлении, при подписании документа "Тапу", который представляет собой свидетельство о праве собственности на недвижимость. Если эти операции будет совершать представитель, а не лично покупатель, целесообразно делать это через юриста", - сказала Шимшек.

При покупке недвижимости взимается налог в размере 4%: 2% взимается с покупателя, 2% - с продавца. Сумма налогового платежа рассчитывается исходя из стоимости, указанной в соглашении.

Если документ о праве собственности на приобретаемую недвижимость не может быть получен немедленно или если покупаемый объект недвижимости все еще находится в стадии строительства, Шимшек рекомендует заключить предварительный договор купли-продажи и нотариально заверить его. Нотариально заверенный договор купли-продажи недвижимости дает покупателю право обратиться в суд и оформить собственность на свое имя, если право собственности на недвижимость не будет предоставлено в будущем. После того, как договор о продаже недвижимости будет подписан нотариусом, его необходимо отнести в Кадастровое управление и сделать отметку в свидетельстве о праве собственности. Предварительный договор купли-продажи должен быть оформлен у нотариуса, в этом случае нотариус взимает комиссию в размере 0,54% от продажной цены.

Если документ о праве собственности на приобретаемую недвижимость не может быть получен немедленно или если предварительный договор купли-продажи не может быть заверен у нотариуса, между покупателем и продавцом должен быть заключен письменный договор, добавила Шимшек. Однако с таким договором вы имеете право только потребовать возмещения уплаченных вами денег, - отметила она.

Убедитесь, что вы полностью изучили всю информацию, прежде чем принимать какое-либо решение. "Перед осуществлением любого платежа мы рекомендуем вам изучить свидетельство о праве собственности на приобретаемую недвижимость и выяснить, оформлена ли на нее ипотека, какие-либо залоговые права или права ограниченного распоряжения имуществом. Кроме того, мы рекомендуем вам изучить текущий статус зонирования недвижимости, не находится ли она в военной или охранной зоне", - сказала Шимшек.

Чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть из-за незнания турецкого законодательства и порядков Шимшек настоятельно рекомендует иностранцам пользоваться услугами юристов по недвижимости при совершении сделок. "Не следует сотрудничать с людьми и компаниями, не обладающими надежной репутацией. В случае возникновения спора между сторонами относительно объекта недвижимости, ситуация должна быть доведена до судебных органов, а иск - подан в турецкие суды", - сказала она.

Можно ли получить гражданство после покупки жилья?

Да, но есть некоторые условия. В рамках программы инвестиционного гражданства, получить гражданство Турции можно, купив недвижимость стоимостью не менее $250 тысяч долларов (2,08 миллиона турецких лир). Причем через три года после получения гражданства недвижимость можно продать без потери гражданства.