Уголовное дело по факту смерти подростков в канале открыто в Невинномысске

Уголовное дело по факту гибели подростков в канале в Невинномысске открыто на Ставрополье, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по краю.

В нем говорится, что трое тинейджеров утонули сегодня в канале. "По данному факту следственным отделом по городу Невинномысск СУ СКР РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - отметили в управлении.

На место трагедии направилась следственно-оперативная группа под руководством главы управления Игоря Иванова и его заместителя. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, идет поиск тел.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что на канале неподалеку от Невинномысска трое детей попытались покорить его бурное течение на надувной лодке. Вскоре судно нашли перевернутым, подростков рядом не оказалось.