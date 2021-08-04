Минпромторг: "борщевой набор" дешевеет

Овощи, входящие в т.н. "борщевой набор", падают в цене, об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

"Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня Росстат опубликовал статистику по динамике потребительских цен за период с 27 июля по 2 августа. Из нее следует, что цены на плодоовощную продукцию опустились в среднем на 3,1%. Морковь стала дешевле - на 11,3%, помидоры стали стоить меньше на 7%, картофель подешевел почти на 6,5%, цены на огурцы сократились на 5,3%.