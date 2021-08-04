Отец избил врача за "неверный диагноз" ребенку в Наманганской области

Житель Наманган избил врача, не выявившего высокую температуру у его ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

ЧП случилось в семейной поликлинике №10 в МСГ "Янгикурилиш". Местный житель и его брат привезли к врачу ребенка, у которого, по их словам, поднялась температура. Но в ходе осмотра педиатр не обнаружил у маленького пациента этот симптом.

Тогда отец ребенка заявил, что терапевт неверно диагностировал болезнь, и начал наносить ему удары, передает Sputnik Узбекистан.

Судмедэкспертиза подтвердилп наличие телесных повреждений у пострадавшего.

Против агрессора открыто уголовное дело по статье "Хулиганство". Идет следствие.