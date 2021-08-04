В ВОЗ не дают прогноз по срокам пандемии из-за новых мутаций коронавируса

Спрогнозировать, сколько еще продлится пандемия коронавируса, невозможно, так как вирус постоянно мутирует, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Прогнозировать что-то тяжело <...> - это все зависит от того, насколько будет доступная вакцина, с какой скоростью мы можем защитить достаточное количество людей всего мира, чтобы достичь коллективного иммунитета и предупредить дальше мутации вируса. Потому что если вирус меняется, если меняет свои характеристики, конечно, мы не можем знать тогда, какая ситуация будет", - пояснила она.

Вуйнович отметила, что иммунитета к коронавирусу не имеют очень много уязвимых людей.

Напомним, в настоящее время в мире доминирует дельта-штамм, впервые появившийся в Индии, он двое заразнее британского варианта.