Ветер "отключил" электричество в пяти районах Кабардино-Балкарии

Несколько районов Кабардино-Балкарии частично остались без света из-за шквалистого ветра. Такое сообщение размещено на сайте ГУ МВД по КБР.

В 22.00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о том, что из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в пяти муниципальных районах: в городском округе Нальчик, а также Чегемском, Терском, Майском и Урванском районах.

В частности, в Нальчике ветер повалил деревья, в результате произошло повреждение линий электропередач.

Идет ликвидация последствий разгула стихии.