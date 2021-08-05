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В Северной Осетии в августе будет развернуто 1,5 тыс коек для пациентов с коронавирусом

В Северной Осетии в августе будет развернуто 1,5 тыс коек для пациентов с коронавирусом

Дополнительные 1,5 тыс коек будет развернуто в медучреждениях в Северной Осетии для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

"Сейчас 103 койки открыты на базе Ардонской ЦРБ, еще 30 коек развернули в РДКБ. Готовятся к приему пациентов эндокринологический и кожно-венерологический диспансеры. До конца месяца планируется развернуть 1,5 тыс. коек", - сказал он на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов отметил рост заболеваемости в регионе, напоминает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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