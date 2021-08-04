Минфин: в России не планируется вводить налог на мясо

Минфин РФ не рассматривает введение в стране налога на мясо.

Ранее подобную меру допустил ради снижения выбросов углекислого газа и борьбы с изменениями климата спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сам Песков отметил, что такой налог может быть актуален для крупнейших стран-производителей мяса, для России же это не актуально.