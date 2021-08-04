Северокавказцы в Токио. Муса Евлоев везет олимпийское золото в Ингушетию

У представителей Северного Кавказа на сегодняшний день шесть олимпийских наград. Больше всех отличился борец классического стиля Муса Евлоев, завоевав золото в весовой категории до 97 кг. Серебро у уроженца Северной Осетии теннисиста Аслана Карацева. Бронзовые медали завоевали дзюдоисты - уроженцы Чечни Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев, боксер Имам Хатаев, дзюдоистка из Северной Осетии Мадина Таймазова.

Завтра за золото в весовой категории до 57 кг будет сражаться Альберт Батыргазиев - боксер, родившийся в дагестанском селе Геметюбе, но ныне живущий в Нижневартовске. Особые надежды на северокавказцев-вольников. Шансы на медали сохраняют дагестанец Заур Угуев, который претендует на победу в категории до 57 кг. Завтра в полутяжелом весе осетин Артур Найфонов будет бороться за бронзовую медаль. В легком, среднем, тяжелом и супертяжелом весе поединки начинаются 5 и 6 августа.

Героем Олимпиады уже можно назвать ингуша Мусу Евлоева, золотая медаль которого оказалась первой в копилке российских борцов. Он родился 31 марта 1993 года в многодетной семье. В детстве занимался боксом, но потом пошел на секцию по греко-римской борьбе. Продолжил занятия борьбой в Калининграде и Москве, ныне вновь живет и тренируется в Калининграде. В российскую сборную попал в 2013 году, в том же году стал чемпионом мира и Европы среди юниоров, трижды побеждал на чемпионатах России. Двукратный чемпион мира, обладатель Кубков Европейских наций и Кубков мира, заслуженный мастер спорта России. Теперь и олимпийский чемпион.

С 2017 года Евлоев постоянно борется за высшие награды международных турниров с олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном из Армении. В тот год Евлоев уступил Алексаняну в финале первенства мира, но в следующем году он уже смог его одолеть, став сильнейшим на планете в тяжелом весе. На Кубке мира 2020 года россиянин вновь оказался сильнее представителя Армении. И в финале Токийской Олимпиады Евлоев победил Алексаняна. Таким образом, его личная победная серия длится уже три года и четыре месяца.

Как рассказали его близкие, после каждого крупного турнира Муса, возвращаясь в Калининград, приезжает в гости к своему первому тренеру Владимиру Хромову. В его доме собираются гости, для которых хозяин и Муса готовят плов по особому рецепту. Не забывает борец и родную Ингушетию. В эти дни он как раз и готовится к поездке в родную республику. В доме его отца организуют большое застолье для всех, кто захочет прийти поздравить олимпийского чемпиона.

Муса Евлоев стал пятым олимпийским чемпионом-ингушом. Первым был в 1988 году, в Сеуле, тогда еще советский тяжелоатлет Исраил Арсамаков. Его даже называют первым чемпионом ОИ среди вайнахов. В 1990-е годы Арсамаков возглавлял федерацию тяжелой атлетики России. Ныне тренирует спортсменов. В Пекине в 2008 году два ингуша поднимались на пьедестал в качестве чемпионов Игр: боксер Рахим Чахкиев и борец-классик Назир Манкиев. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро золотую медаль завоевал ингушский дзюдоист Хасан Халмурзаев. Токийская Олимпиада стала третьей подряд, на которой ингушские спортсмены завоевывают высшие награды. Более того, Муса Евлоев прибыл на нынешние Игры в качестве капитана сборной России по греко-римской борьбе.