Исследования доказали безопасность сочетания "Спутника Лайт" с другими вакцинами

По предварительным результатам проходящих в Аргентине исследований, комбинации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с другими препаратами полностью безопасны, такое сообщение опубликовано на сайте Российского фонда прямых инвестиций - прямого партнера исследования.

В нем говорится, что, приняв во внимание успех гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с использованием аденовируса человека 26-го серотипа для первого компонента и 5-го серотипа - для второго), лежащего в основе "Спутника V", РФПИ первым в мире выдвинул инициативу совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" ("Спутник Лайт") с иностранными препаратами.

На данный момент в провинции Буэнос-Айрес изучены данные, полученные после вакцинации 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт", причем российская вакцина использовалась как для первой, так и для второй инъекции. Они сравнивались с контрольной группой, вакцинированной двумя компонентами "Спутника V".

"Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования", - подчеркнули в РФПИ.