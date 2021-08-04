ВОЗ: в России наблюдается медленное снижение случаев COVID-19

В России началась стабилизация и медленное улучшение ситуации с коронавирусом, отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение", - рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

Активность эпидемии (репродуктивный номер) в России в настоящее время ниже единицы, по словам Вуйнович, это хорошо.

"Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут", - отметила представитель ВОЗ.

Всего в мире инфицированы 199,9 млн человек, Россия по количеству случаев заболевания занимает четвертое место - инфицированы 6,3 млн.