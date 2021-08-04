Альфиз Сабиров представил "Дитя медведя" в Музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка скульптора Альфиза Сабирова, на которой представлены скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы, ковры. Работы мастера отличаются разнообразием форм и объемов, неожиданными сочетаниями материалов и фактур. Его кони, барсы и другие животные, фигурирующие в древнейшей философии тюрков, наделяются новыми волшебными свойствами и порой обретают новые имена. Отсюда и название выставки в честь одноименной скульптуры автора ”Аю бала”, что в переводе с тюркского означает ”дитя медведя”.

Как заявил Альфиз Сабиров, "Аю бала - символ защиты и символ связи поколений. Родители мне и моим братьям всегда говорили: ”Будь сильным, как медведь”. Основываясь на этих словах, мне захотелось подумать о такой скульптуре, о возможности использовать те самые слова в пластике. И через какое-то время появилась скульптура. Перед нами образ младенца в шлеме медведя, который таким образом защищен".

Куратор выставки Мария Филатова отметила, что экспозиция получилась очень насыщенной. "Это и скульптура, причем скульптура бронзовая, скульптура гипсовая. Это графика Альфиза, причем некоторые графические работы в последствии были переработаны и превращены в пластику, в скульптуру. Не так давно Альфиз начал создавать ковры. Это необычные ковры" .

"Он создает эскизы, по которым мастера ковровых дел ткут такие очень интересные сюжетные произведения. Впрочем, не только сюжетные. У него есть и орнаментальные. В эти ковры он вкрапляет металл. То есть это такой очень современное искусство синтетическое искусство, можно сказать, в котором он объединяет искусство двухмерное ковровое со своей пластикой", - заявил Мария Филатова.

Альбиз Сабиров создал собственную мифологию, подробно воплощенную во множестве образов. Это мир богов и воинов, восточных принцесс, животных тотемов, рожденных воображением художника.

Как заявил советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса, "героями Альфиза становятся существа, которых, может быть, и нет в реальности, но они есть в великолепном воображении художника. Здесь и сказочные барсы, и удивительные медведи, и совершенно замечательные артефакты, рассказывающие о глубокой древности. Человек, который делает какие-то невероятные ковры, которые привносит в реальность ирреальное в самом возвышенном, в самом высоком, в самом чудесном смысле этого слова. И конечно же, все это основывается на его любви к своей родине".

Выставка скульптора Альфиза Сабирова продлится до 3 октября.