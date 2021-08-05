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Тамара Гвердцители вновь выступит на фестивале "Спасская башня"

Тамара Гвердцители вновь выступит на фестивале &quot;Спасская башня&quot;

Певица и композитор народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители вновь выступит на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который состоится в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".

Гвердцители участвует в фестивале, начиная с 2015 года. "В этом году народная артистка России и Грузии примет участие в вечерних представлениях фестиваля на его открытии - 27 августа, а также ежедневно с 28 августа по 3 сентября", - отметили в Дирекции фестиваля, передает ТАСС. 

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".

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Вестник Кавказа

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