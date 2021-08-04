Град повредил крыши школы, детсада и жилых домов в Карачаево-Черкесии

Град выпал в селе Уруп в Карачаево-Черкесии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по республике.

Сегодня в 17:15 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о том, что в населенном пункте Уруп Урупского района прошел град.

"По предварительной информации, повреждена кровля в восьми многоквартирных домах, в школе и в детском саду, а также в частных домовладениях.

"На месте работает комиссия администрации района в количестве пяти человек, двух единиц техники, ведется обследование поврежденных домовладений", - уточнили в управлении.