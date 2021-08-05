Во Владикавказе завершат очередной долгострой 

Дом для более чем 200 обманутых дольщиков достроят во Владикавказе, проинформировали в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Северной Осетии.

Уточняется, что строительство дома на улице Тогоева во Владикавказе началось восемь лет назад. Всего в доме четыре подъезда и 10 этажей. Дело главы строительной компании, который не достроил, в том числе и этот дом, находится в суде.

"Решение о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного объекта ООО "ТулузаИнтерСервис" было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", - приводит слова собеседника ТАСС.

В настоящее время ведется оформление документов, после чего будет определен новый подрядчик и начнутся строительные работы.

Следствие установило, что директор строительной фирмы с апреля 2013 по март 2016 года похитил средства 204 дольщиков, ущерб составил более 495 млн рублей.