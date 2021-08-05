Автопарк медиков Адыгеи пополнили шесть мобильных ЛПК

Адыгея в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получила шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов (ЛПК) "Диагностика" на общую сумму 45,1 млн. рублей, предназначенных для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах.

По поручению главы региона Мурата Кумпилова уже прошло вручение ключей от ЛПК, в церемонии распределения которых по муниципалитетам приняли участие председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, главврачи и сотрудники районных больниц, предает "АиФ-Адыгея".

Известно, что по одному передвижному мобильному комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, Красногвардейский районы и Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена. В Майкопский район будет передан передвижной маммограф, а передвижной стоматологический медицинский комплекс поступит в распоряжение Адыгейской республиканской клинической стоматологической поликлиники.

Все ЛПК укомплектованы электрокардиографом, дефибриллятором, современным компьютерным оборудованием, мебелью и сопутствующим лечебным инвентарем для обследования жителей и проведения диспансеризации населения. По прибытии на места все они сразу же будут запущены в работу, - сообщил министр здравоохранения республики.