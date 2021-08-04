Узбекистан и Туркменистан намерены возобновить автомобильное и авиасообщение

Проработать вопрос возобновления транспортного - авто- и авиасообщения между Узбекистаном и Туркменистаном решено по итогам переговоров заместителя премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с зампредседателя кабмина Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Эсенмурадом Оразгелдиевым.

Переговоры сторон состоялись в Ашхабаде.

"Согласовано, что министерствами транспорта двух стран будут проработаны вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - пишет информационное агентство "Дунё".

Также планируется повысить пропускную способность пунктов пограничного перехода между республиками, устранение тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли, а также повышение эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала Узбекистана и Туркменистана.

Планируется создать "дорожную карту" по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих два государства.