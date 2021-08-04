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Глава Ингушетии не успел привиться и переболел коронавирусом

Глава Ингушетии не успел привиться и переболел коронавирусом

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не успел сделать прививку и заболел Covid-19. Об этом он рассказал журналистам.

Чиновник пояснил, что игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может обернуться серьезными проблемами: коронавирус - очень тяжелое заболевание, причем с непредсказуемыми последствиями.

"Могу говорить об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно", - цитирует Калиматова "Интерфакс".

Глава Ингушетии уточнил, что уже собирался вакцинироваться, но вирус оказался быстрее. Он заверил, что обязательно сделает прививку, когда ему разрешат медики.

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Вестник Кавказа

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