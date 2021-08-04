В Дагестане поймали врача и медсестру, продававших поддельные сертификаты о вакцинации

Правоохранители в Дагестане задержали двух медработников, которые подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, информирует пресс-служба МВД республики.

"С 23 по 25 июля врач-терапевт одной из поликлиник Махачкалы в сговоре с медсестрой Республиканской клинической больницы внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ ложные сведения о вакцинации от COVID-19 шести граждан РФ", - сообщили в МВД.

Подозреваемые получили за оформление подложных документов 33 тыс рублей.

Материалы в отношении задержанных переданы в СУ СКР по Дагестану.