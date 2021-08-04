Почти все лесные пожары потушили в Турции
За неделю, с 28 июля по 4 августа, в Турции локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров, рассказали в Управлении лесного хозяйства страны.
По сведениям ведомства, в последние восемь дней возгорания были зафиксированы в лесах 39 провинций Турции, передает Анадолу.
По состоянию на сегодняшнее утро, остаются не потушенными семь лесных пожаров в пяти провинциях.
С огнем борются 5 250 человек, задействованы 16 самолетов, девять беспилотников, 45 вертолетов, до тысячи единиц техники.
Вестник Кавказа
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