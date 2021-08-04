Грузии грозит страшный рост смертности от коронавируса уже в августе

К концу августа в Грузии может стать втрое больше жертв коронавируса, гласят данные американского Института показателей измерения и оценки здоровья (IHME). Местные специалисты согласны с неутешительной оценкой.

"Иногда людям нужно показывать тяжелую реальность. К сожалению, это будет так потому, что риск смерти невакцинированного человека довольно высокий. Поэтому выход - в вакцинации максимального количества людей", - призвал замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, пишет Sputnik Грузия.

Инадзе уверен, что если население не будет вакцинироваться, страшный сценарий воплотится в жизнь.

В Грузии доминирует штамм «дельта», выявлены десять случаев нового "дельта плюс". Оба этих штамма отличаются высокой заразностью.