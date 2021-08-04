Главная » Новости

Грузии грозит страшный рост смертности от коронавируса уже в августе

Грузии грозит страшный рост смертности от коронавируса уже в августе

К концу августа в Грузии может стать втрое больше жертв коронавируса, гласят данные американского Института показателей измерения и оценки здоровья (IHME). Местные специалисты согласны с неутешительной оценкой.

"Иногда людям нужно показывать тяжелую реальность. К сожалению, это будет так потому, что риск смерти невакцинированного человека довольно высокий. Поэтому выход - в вакцинации максимального количества людей", - призвал замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, пишет Sputnik Грузия.

Инадзе уверен, что если население не будет вакцинироваться, страшный сценарий воплотится в жизнь.

В Грузии доминирует штамм «дельта», выявлены десять случаев нового "дельта плюс". Оба этих штамма отличаются высокой заразностью.

1010 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!