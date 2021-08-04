В Узбекистане закончился второй компонент вакцины "Спутник V"

В Узбекистане закончился второй компонент российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Действительно, на сегодняшний день второй компонент вакцины "Спутник V" отсутствует, но скоро будет поставка и все, кто получил первый компонент, получит и второй", – подтвердила начальник отдела вакцин и иммунопрофилактики Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Дилором Турсунова, пишет Podrobno.uz.

Она добавила, что первоначально разработчики препарата говорили, что минимальный срок между уколами должен быть 21 день, максимальный - три месяца. "На сегодняшний день российская сторона увеличила максимальный период между приемом доз вакцины до 180 дней, то есть до шести месяцев", - заметила Турсунова.

Она призвала граждан не волноваться. "У нас все остается в силе, то есть интервал не продлится до 12 недель. Мы ждем вакцину. Как только она поступит, мы сразу же раздадим по всем лечебно-профилактическим учреждениям, и те люди, которые получили первую дозу "Спутника V", получат и вторую дозу", – успокоила она.